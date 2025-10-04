±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤òÂº·É¤¹¤ë½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¡ÖÅ´¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤Î¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡×¡¡¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»á
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤òÂº·É¤¹¤ë½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÅ´¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤Î¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹â»Ô»á¤¬¶¯¹Å¤ÊÊÝ¼éÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢º§°ù¸å¤Î½÷À¤ÎµìÀ«»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤ëË¡°Æ¤äÆ±Àº§¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î½÷ÀÍ¸¢¼Ô¤Ï¹â»Ô»á¤ò¿ÊÊâÅª¤Ê¹Í¤¨¤Î¿ä¿Ê¼Ô¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤â¡Ö¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Ø¤ÎÂº·É¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿±¦ÇÉÀ¯¼£²È¤¬ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£
½÷À¤ÎÀ¯¼£²È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äã¤¤ÆüËÜ¤Ç¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤¬»ý¤Ä¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬ÃË½÷Ê¿Åù¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÀ¯ºö¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£