¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬30¼þÇ¯OBÀï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡¡ÅÚº½¹ß¤ê¤â±ýÇ¯¤ÎÁª¼ê¤¬Ê³Æ®
¡¡¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬4Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¤Î²£ÉÍFCÀïÁ°¤ËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆOBÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»°±ºÂÙÇ¯¤µ¤ó¤ä¾®Åç¿¹¬¤µ¤ó¡¢1998Ç¯¤ÎÀîºê¤È¤ÎJ1»²Æþ·èÄêÀï¤ÇÅÁÀâ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿»³²¼Ë§µ±¤µ¤ó¤éÌó30¿Í¤ÎOB¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖTEAM¡¡NAVY¡×¤È¡ÖTEAM¡¡AVISPA¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï2008¡Á10Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Âçµ×ÊÝÅ¯ºÈ¤µ¤ó¡£ÀÐÄÅÂç²ð¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£08Ç¯¡Ê14ÅÀ¡Ë¡¢09Ç¯¡Ê16ÅÀ¡Ë¤ÈJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖOBÀï¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ÅÁã¤Ç¤Îµ×¡¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò´î¤ó¤À¡£»î¹çÅÓÃæ¤«¤é±«¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÏÃÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥Ñ¥¹¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÚº½¹ß¤ê¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡ÊºßÀÒ»þ¤È¡ËÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È3Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½½Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£