¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¿·¤¿¤ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÂæÉ÷¤Ø¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¤«¤éÆüËÜ¤ÎÆî¤Ç¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡µ¤¾ÝÄ£
¾®³Þ¸¶¶á³¤¤Ë¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÂæÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢£µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÆî³¤¾å¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÀ¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Î£´Æü¸á¸å£³»þ¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¾®³Þ¸¶¶á³¤¤Ë¤¢¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£³¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ïº£¸å£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢£µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÆî³¤¾å¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÀ¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢£¶Æü¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¡£¤½¤Î¸å¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÆî¤òÀ¾¤Ë¿Ê¤àÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
³¤¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÇÈ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤«¤éÊÑ¤ï¤ëÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤äÈ¯Ã£¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Îº£¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤È¿ÊÏ©¡Û
£µÆü¸á¸å£¶»þ¡§ÂæÉ÷
¾®³Þ¸¶¶á³¤¤òÀ¾¤Ø»þÂ®£±£µ¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¿Ê¤àÍ½ÁÛ¡£Ãæ¿´µ¤°µ£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¡£
£¶Æü¸á¸å£³»þ¡§ÂæÉ÷
ÆüËÜ¤ÎÆî¤òÀ¾¤Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤àÍ½ÁÛ¡£Ãæ¿´µ¤°µ£¹£¹£¶¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®£³£°¥á¡¼¥È¥ë¡£
£·Æü¸á¸å£³»þ¡§ÂæÉ÷
ÆüËÜ¤ÎÆî¤òÀ¾¤Ø»þÂ®£±£µ¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¿Ê¤àÍ½ÁÛ¡£Ãæ¿´µ¤°µ£¹£¸£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®£³£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÍ½Êó¤Ç¡¢Á´°è£³£µ£°¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎË½É÷·Ù²ü°è¤òÈ¼¤¦¸«¹þ¤ß¡£
£¸Æü¸á¸å£³»þ¡§¶¯¤¤ÂæÉ÷
ÆüËÜ¤ÎÆî¤òÀ¾¤Ø»þÂ®£±£µ¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¿Ê¤ß¡¢¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ËÈ¯Ã£¡£Ãæ¿´µ¤°µ£¹£·£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®£³£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¡£Ë½É÷·Ù²ü°è¤òÈ¼¤¦¸«¹þ¤ß¡£
£¹Æü¸á¸å£³»þ¡§¶¯¤¤ÂæÉ÷
ÆüËÜ¤ÎÆî¤òÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ß¡¢ÀªÎÏ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×¤òÊÝ¤Ä¡£Ãæ¿´µ¤°µ£¹£·£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®£³£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¡£Ë½É÷·Ù²ü°è¤òÈ¼¤¦¸«¹þ¤ß¡£
¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ïº£¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤ÇÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¶¯¤¤¡×ÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ëË½É÷·Ù²ü°è¤òÈ¼¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·Í½Êó±ß¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÏ©¤¬¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£