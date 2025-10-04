¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡ÛÅÄÂ¼Î´¿®¡¡¤³¤ÎÃË¤Ê¤é27¹æµ¡¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤ÎG1¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡×¤¬5Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£4Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼Î´¿®¡Ê47¡áÆÁÅç¡Ë¤¬°ú¤¤¤¿27¹æµ¡¤Ï¡¢½é²¼¤í¤·¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ°¸¶ÂçÆ»¤¬Í½Áª4°ÌÄÌ²á¢ªÍ¥½Ð5Ãå¤È¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¡£Ä¾Á°¤Î´ä°æÈË¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤½¤³¤«¤éÌó2¥«·î´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ä°æ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì»ÅÍÍ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¤Ê¤Î¤«¡¢²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅöÃÏ64¼þÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤Î¥Ä¥Ü¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢µ¡¾¡Î¨¤Ê¤ê¤ÎÂ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£½éÆü¤Ï9R4¹æÄú¤Î1²ó¾è¤ê¡£¥«¥É°ì·â¤Ê¤ë¤«¡£