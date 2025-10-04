º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬·ëº§?!¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡Ä¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬4Æü¡¢TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ÏÃ¯?¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ÏÃ¯?¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£º£ÅÄ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¡ÄÉã¾å¶õÃæ¡×¤È¼¨¤·¡¢4Âò¤Î²òÅúÍó¤Ë¤Ï¡Ö1¡¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¡×¡Ö2¡¡²ÆÈÁ¡×¡Ö3¡¡ÇÈÎÜ¡×¡Ö4¡¡¿¹¹áÀ¡¡×¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÉã¡×¤Î¾å¡Ö¶õ¡×¤ÎÃæ¡£Àµ²ò¤Ï¡Ö3¡¡ÇÈÎÜ¡×¤Ç¡¢Éã¤È¶õ¤Î´Á»ú¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥Ï¥ë¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÈ¿Èµ®Â²¤Îº£ÅÄ¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä¶«¡£ÇÈÎÜ¤â¾Ð´é¤Çº¸¼ê¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤È¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¯¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Î?¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬º£ÅÄ¤ÈÇÈÎÜ¤Î2²èÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢Åçºê¤Ï¡Ö2²èÌÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢´î¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¡×¤Èº£ÅÄ¡£¡Ö¸æÇ¯88¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈÇÈÎÜ·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤è¾Ð¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¯¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤±¤É¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈÇÈÎÜ¡¡¥¯¥¤¥º¤Ç·ëº§¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£