¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡×¥Ò¥Þ¥é¥äÂçÀ»¼Ô¡¦¥è¥°¥Þ¥¿ÁêÀî·½»Ò¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¡ÈÀèÁÄ¶¡ÍÜ¡É¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ
TOKYO FM¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥É¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Î»þ´Ö¡Á¥è¥°¥Þ¥¿ÁêÀî·½»Ò¤Î¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡×¡£¥è¥¬¡¦âÔÁÛ¤ÎÀ¤³¦ÅªÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢¹ñÏ¢¤Ç¤âÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÆÏ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¥°¥Þ¥¿ÁêÀî·½»Ò¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎÓÍ¦ÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¤è¤êË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ä¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤ÎÀèÁÄ¶¡ÍÜ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÀî·½»Ò¤Ï¡¢½÷À¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¡Öµæ¶Ë¤Î¥µ¥Þ¥Ç¥£¡Ê¸ç¤ê¡Ë¡×¤ËÃ£¤·¤¿¡¢¸½ºßÀ¤³¦¤Ç²ñ¤¨¤ëÍ£°ì¤Î¥Ò¥Þ¥é¥äÂçÀ»¼Ô¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¥è¥°¥Þ¥¿¡Ê¥è¥¬¤ÎÊì¡Ë¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê©¶µ¤ä¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¸»Î®¤Ç¤¢¤ë5000Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¤â¤Ä¥Ò¥Þ¥é¥äÈë¶µ¤ÎÀµÅý¤Ê·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥ÉºÇÂç¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¶¨²ñ¤«¤éºÇ¹â¤ÎÀ»¼Ô¤Î¾Î¹æ¡Ö¥Þ¥Ï¡¦¥Þ¥ó¥À¥ì¥·¥å¥ï¥ë¡×¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¡Ö½©¤Î¤ªÈà´ß¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ªÀþ¹á¤Î¹á¤ê¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁêÀî¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¶¡ÍÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÀî¤Ï¡¢·»ÄïÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Þ¥é¥äÂçÀ»¼Ô¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Ð¥Ð¥¸¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥ó¥É¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï²Ö¤ä²ÌÊª¡¢¿å¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤Î²Ð¤Ê¤É¤òÊû¤²¤Æ¶¡ÍÜ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬½¬¤ï¤·¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÊû¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢Àþ¹á¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÇòÃÉ¤Î¶¯¤¤¹á¤ê¤Î¤ªÀþ¹á¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÁêÀî¤Ï¡¢¤ªÈà´ß¤È¤¤¤¦»þ´ü¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¤ä¤ï¤é¤®¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÎÄ¹¤µ¤¬Åù¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¡ÖÊª¼ÁÅª¤ÊÀ¤³¦¤È¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤¬Äà¤ê¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀèÁÄ¤ÎÎî¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»þ´ü¤Ç¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÄÌ¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁêÀî¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤È½©¤Î¤ªÈà´ß¤Ë¡ÖÀèÁÄ¶¡ÍÜ¤ÎÂçº×¡×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Þ¥é¥äÀ»¼Ô¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥ó¥È¥é¤ò¾§¤¨¡¢½ã¿è¤Ê¹á¤ê¤ä¿å¡¢ÊÆ¡¢²Ö¤Ó¤é¤Ê¤É¤òÊû¤²¤Ê¤¬¤éÀèÁÄ¤ÎÎî¤òÀ¶¤á¤ëµ·¼°¤Ç¤¹¡£¡Ö½ã¿è¤Ê¤â¤Î¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸æÎî¤¬¤µ¤é¤ËÀ¶¤Þ¤ê¡¢²È·ÏÁ´ÂÎ¤Î±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁêÀî¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÁÄ¤ò·É¤¤¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æµ§¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡½©¤Ï¡ÖÍßË¾¤òÍî¤È¤¹µ¨Àá¡×
Â³¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÈà´ß¤È¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ô²½¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´ü¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ©ÃÅ¤Ë¤ªÀþ¹á¤ò¶¡¤¨¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¸÷·Ê¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÀî¤¬¸ì¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ô²½¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Ð¥Ð¥¸¤Î°ì¼þ´÷¤Ç¥¤¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎÀ»¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ÌÊª¤ä¿å¡¢²Ö¤Ó¤é¤ä¥³¥á¤Ê¤É¤òÊû¤²¤Æµ§¤ê¤Î¥Þ¥ó¥È¥é¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î1Ç¯´Ö¤ÏÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¡¢Ä¹ÃË¤¬¡ÖÈ±¤òÄæ¤ê¡¢Çò¤¤Éþ¤òÃå¤Æ1Ç¯´ÖÁÓ¤ËÉþ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤Û¤ÉÀèÁÄ¶¡ÍÜ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Æü¤È½©Ê¬¤ÎÆü¤¢¤¿¤ê¤ËÀèÁÄ¶¡ÍÜ¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÀî¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¥Ê¥ô¥¡¥é¥È¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥É¥ë¥¬¤Î¿À¤ò»¾¤¨¤ëº×¤ê¤Ç¡¢10Æü´Ö¤ÎÃÇ¿©¤Èµ§¤ê¤ÈÍÙ¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£¿®¼Ô¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÇÃÇ¿©¤Î·Á¤ò·è¤á¤ÆÀ¶¾ô¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡Ö²ÌÊª¤À¤±¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÆüË×¸å¤Ë½é¤á¤Æ¹òÃÇ¤Á¤Î¿©»ö¤ò¤È¤ë¡×¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÇ¿©¤ò¤·¤Æ¿å¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¿´¿È¤òÀ¶¤á¤Þ¤¹¡£ÁêÀî¤Ï¡Ö½©¤ÏÆü¤¬Ã»¤¯¤Ê¤êÍßË¾¤òÍî¤È¤¹µ¨Àá¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼«Á³¤Î°Ü¤í¤¤¤È¿Í´Ö¤Î¿´¿È¤Î¾ô²½¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ·ì¹Ô¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É²¹¤á¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¿å¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤ë¡ÖÝôÍá¡Ê¤â¤¯¤è¤¯¡Ë¡×¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É½©¸ý¤Ë¾ô²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤ªÈà´ß¤Î»þ´ü¤Ï¾ô²½¤ò¤·¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼«Á³¤Î¹á¤ê¤Çµ¤Ê¬¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¥è¥°¥Þ¥¿¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖâÔÁÛ¤È¹á¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÀî¤¬¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥¬¤äâÔÁÛ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¹á¤òÊ²¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÀî¤â¡ÖÀÎ¤Ï¤ª¹á¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¤Î°·¤¤¤¬°Õ³°¤È´í¸±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢±ì¤ÇÉô²°¤¬¤¹¤¹¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²Ö¤ä¼«Á³¤Î¹á¤ê¤Ï¡ÖÅ·¹ñ¤òÁÛÁü¤µ¤»¡¢¿´¤â°Â¤é¤°¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸÷¤ä²»¡¢¥Þ¥ó¥È¥é¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤Æ½ã¿è¤ÊÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥Þ¥é¥äÀ»¼Ô¤Ïµæ¶Ë¤ÎÂÎ¸³¤Ç½ËÊ¡¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¡¢¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ç¿¼¤¤âÔÁÛ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£âÔÁÛ¤ÏÈëË¡¤Î¥Þ¥ó¥È¥é¤ä¸ÆµÛË¡¤Ç¿¼¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆÀÅ¼ä¤òºî¤ê½Ð¤·¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤È¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦¹Ô°Ù¤À¤ÈÁêÀî¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±§Ãè¤Ï¡Ö5¤Ä¤Î¸µÁÇ¡×¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸»¤Ø¤È¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸»¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤ä¸÷¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢âÔÁÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ½ã¿è¤ÊÇÈÆ°¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÁêÀî¤ÎCDÉÕ¤Ãø½ñ¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥äÀ»¼Ô¤ÎÃÎ·Ã¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëâÔÁÛË¡¡×¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÌÜ³Ð¤á¤Î»þ´Ö¡Á¥è¥°¥Þ¥¿ÁêÀî·½»Ò¤Î¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍËÆü 5:30-5:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÁêÀî·½»Ò¡¢ÎÓ Í¦ÂÀ¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë
¡Êº¸¤«¤é¡ËÎÓÍ¦ÂÀ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥è¥°¥Þ¥¿ÁêÀî·½»Ò
