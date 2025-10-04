¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡ÛÂÀÅÄÏÂÈþ¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤¢¤ê¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤ÎG1¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡×¤¬5Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£4Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥¨¥ó¥¸¥ó2¾ì½êÌÜ¤Î7·î31Æü¡Á8·î5Æü¡¢Ì¾Å´¥Ð¥¹ÇÕÁèÃ¥Àï¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄÏÂÈþ¡Ê52¡áÂçºå¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÄ´À°ÌÌ¤Ç¤ÏÍÍø¤ÊÎ©¾ì¡£º£²ó¤ÎÁêËÀ¤Ï60¹æµ¡¡£Îý½¬¸å¤Ï¡ÖÂ¾¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²óÅ¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·Á°²ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£
¡¡Á°²ó¤Î62¹æµ¡¤Ï¥Á¥ë¥È¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÂ½Å»ë¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢60¹æµ¡¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤ÎÎ¾Î©¤âÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¡£½éÆü¤Ï7R5¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¼«ºß¤µ¤Ð¤¤ÇÄ©¤à¡£