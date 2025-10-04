³ÚÅ·¡¦½¡»³¤¬²¬Åç°úÂà»î¹ç¤Ç·è¾¡µ¾Èô¡¡Á°Ìë¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£³¡¼£²À¾Éð¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó1»àËþÎÝ¤ÇÆ¦ÅÄ¤«¤é·è¾¡¤ÎÃæµ¾Èô¡£½éµå¤Î148¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é1µå¤Ç1ÅÀ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Ç¡¢°úÂà¤¹¤ë²¬Åç¤¬ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹â¶¶¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¡£¡Ö²¬Åç¤µ¤ó¤¬ÀèÆ¬¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ó¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½¡»³¤ÏÁ°Ìë¤Ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°úÂà¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤ØÀËÊÌ¤Î°ìÂÇ¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö²¬Åç¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÑÀª¤ä»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æµå¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£°úÂà»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ì¤Ä¡£ÂçÀèÇÚÊý¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£