¡¡1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆþÍèçýÎ¤¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î1Ç¯È¾¤ÇNHK¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤Î¶¥ÇÏ¤äËã¿ý¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÍýÁÛ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤Å¤±¤Æ¡¢30Âå¤Îº£¤Î¤Û¤¦¤¬20Âå¤Îº¢¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡35ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Ï»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼«Ê¬¤Î´é¤¬ÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤È¤¤ÎÍÄ¤µ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤³¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤Î»þ´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Çº¤ó¤À»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤È2Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤¬·ë¹½³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤äµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
いりいまり

35歳 2090年2月16日生まれ 鹿児島県出身 女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、『NHK高校講座 地学基礎』にMCとしてレギュラー出演中。
