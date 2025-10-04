¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¥¨¥Ô¥½ー¥É7¤Ç¿¼ß·Ã¤ºÈ¡õµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬·²ÇÏ¤Ø¡¡¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿¼ß·¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ì¤ë
¡¡Snow Man¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É7¤¬¡¢ÌÀÆü10·î5Æü16»þ25Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ÈµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡É¤È¤·¤ÆAIÉ÷¥í¥Ü ¥¿¥Ó¥£¤¬·²ÇÏ¤ò½ä¤ëÎ¹¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ºÌ¾¸Ð¡£¼êÁæ¤®¥Üー¥È¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¼«Á³¤Î¶õµ¤¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤à¡£Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î¾®Çþ¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹âºê¡£¡È¥Ñ¥¹¥¿¤Î³¹¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿Ì¾Å¹¤Î1»®¤Ë2¿Í¤¬´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹âºê¤À¤ë¤ÞÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»û¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤ë¤Þ¤Ë¹þ¤á¤¿º£¤Î´ê¤¤¤È¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ó¥£¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¡Ö¸ÅÃå¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¥¿¥Ó¥£¤Î°ÆÆâ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ÅÃåÅ¹¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡Î¹¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤Ï¡¢·²ÇÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëÌ¾Êª¡È¥¹¥ÎÆé¡É¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥Èー¥¯¥¿¥¤¥à¡£Ï·ÊÞ³äË£¤ÇÌ£¤ï¤¦¤¢¤Ã¤¿¤«Æé¤Ë¡¢¿´¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡£¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¿¼ß·¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ì¤ë¡£
