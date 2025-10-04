80Âå¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Î½¬´·5¤Ä¡£½µ4ÆüÆ¯¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¯¡§10·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤ÇÆ¯¤±¤ëÈë·í¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤º¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¡×¡£82ºÐ¤Ç¡¢Ì¼Ì»¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥á¥¾¥ó ¥¥Ä¥Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç´ÇÈÄ¥Þ¥À¥à¤È¤·¤Æ½µ4Æü¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ëÀÐ°æÍÇ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë»Ò°é¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼ñÌ£¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î¡ÈÀ¸³è¤Î¥ê¥º¥à¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò5¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø82ºÐÁÇÅ¨¥Þ¥À¥à¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¸«ËÜÄ¡¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤ò¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2024Ç¯10·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
1¡§¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë
·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»þ¤Ë¤ÏÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ò2¤ÄÁ°¤ÎÄäÎ±½ê¤Ç¹ß¤ê¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤â¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÊâ¿ô·×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü6000Êâ¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¤ÇÄ«¿©¤ò
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó²°¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó²°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ì¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥ß¡×¤Î¥Ñ¥ó¡£½µ¤Ë°ìÅÙ¹ØÆþ¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤È¥Á¡¼¥º¡¢È¾½ÏÍñ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤¬»ä¤ÎËèÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¡£
3¡§¤µ¤µ¤Ã¤È¤ªºÛË¥¤ò¤¹¤ë
ÉÑÈË¤ËºÛË¥¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÍÎÉþ¤ÎÇË¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤µ¤µ¤Ã¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¡£²ÖÊÁ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ºÛË¥È¢¤Ï¤â¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
4¡§»Ô¾ì¤Ç²Ö¤òÇã¤¦
½µ¤Ë°ìÅÙ¤Ï²È¤Î¶á¤¯¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç²Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢²È¤Ë¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤ÎÇ»¤¤²Ö¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Çò¤äÎÐ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîÁð¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î²Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤Ç¥Þ¥ë¥·¥§¤òË¬¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥Þ¥ê¥ê¥¹¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5¡§ÎÁÍý¤ÏºÇÂç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶Ë¡
ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÍè¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶Ë¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¼«¿æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£