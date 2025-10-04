ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñÈ¯¹Ô¤Î¾ÚÌÀ½ñ½ê»ýÄ´ºº¤ò¶¯²½¤Ø ¸øÌ³°÷¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý ÍèÇ¯¸µÆü¤«¤é
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´¤¦ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢·³¿Í¤ä¸øÌ³°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¿ÈÊ¬¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢Äê½»¾Ú¡ÊÄêµï¾Ú¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ëÄ´ºº¤òÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¾ïÂÖ²½¡¢À©ÅÙ²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£4Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¿·µ¬ÃåÇ¤»þ¤ä°ÛÆ°»þ¤ËÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò½ê»ý¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ê»ý¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿Â¾¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¸ÍÀÒ¤ä¾ÚÌÀ½ñ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀÀÌó½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÎ¦°Ñ¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢·³¿Í¤ä¸øÌ³°÷¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¸ÍÀÒ¤ä¾ÚÌÀ½ñ¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂæÏÑÃÏ¶è¡¦ÂçÎ¦ÃÏ¶è¿ÍÌ±´Ø·¸¾òÎã¡ÊÎ¾´ß¾òÎã¡Ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¶¯Ä´¡£½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÂæÏÑ¤Î¿ÈÊ¬¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î¿¦Ì³¤òÃ´¤¦»ñ³Ê¤â¼º¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿3Æü¤Ë¤Ï°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÄ´ºº¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÂçÎ¦°Ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï62Ëü7000¿ÍÍ¾¤ê¤¬ÀÀÌó½ñ¤ÎÄó½ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë62Ëü6000¿ÍÄ¶¤¬Äó½Ð¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¡¢102¿Í¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ËµïÎ±¤Ç¤¤ë¡Öµï½»¾Ú¡×¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½üÀÒ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
ÂæÏÑ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò½ê»ý¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ê»ý¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿Â¾¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¸ÍÀÒ¤ä¾ÚÌÀ½ñ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀÀÌó½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿3Æü¤Ë¤Ï°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÄ´ºº¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÂçÎ¦°Ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï62Ëü7000¿ÍÍ¾¤ê¤¬ÀÀÌó½ñ¤ÎÄó½ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë62Ëü6000¿ÍÄ¶¤¬Äó½Ð¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¡¢102¿Í¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ËµïÎ±¤Ç¤¤ë¡Öµï½»¾Ú¡×¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½üÀÒ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë