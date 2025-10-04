¡Ö¤¤¤«¤Ë¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤«¡×°ÜÀÒ»Ö´ê¢ªÉÔÄ´¤ÎÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤Ë¸·¤·¤¤À¼¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢ÍÊ¸î¡Ö¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¸ý¤«¤é¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¯¸À°Ê¹ß¡¢»î¹ç¤Ç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½ÉÅ¨¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥¤¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬É¬¤º¤·¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØCelts Are Here¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡ØThe Warm-Up¡Ù¤Ç¡Ö¥Þ¥¨¥À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿Èà¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤¿¤À°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈà¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Celts Are Here¤Ï¡Ö¥Í¥¤¥¹¥ß¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤¬¤¤¤«¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¨¥À¤Ï¤¿¤À¡¢°ÜÀÒ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÄ¾¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤¬Èà¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨º£µ¨¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èè¤ìÃÎ¤é¤º¤ÎÁö¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¡¢ÍøÂ¾Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºOB¤¬Èà¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë°ìÉô¤ÎÈãÈ½¤¬¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤òÂç¤¤¯Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¤¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥¨¥À¤¬ºÆ¤Ó¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ë¤Î¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÈà¤Î»Å»ö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÏÈà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤òµá¤á¤¿¡£¥Þ¥¨¥À¤¬¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÌá¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
