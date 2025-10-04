¸µ¥À¥ó¥µ¡¼YURINO¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡×24Ç¯2·î¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È·ëº§
¡¡¸µ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎYURINO(29)¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡YURINO¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹!!ËèÆü¤â¤¦²¿Æü·Ð¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤¢¤È²¿Æü¤«¤Ê¤¢¡¢¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!!¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡YURINO¤Ï2009Ç¯¤ËHappiness¤ËÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£11Ç¯4·î¤«¤é¤ÏE-girls¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢E-girls¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë5ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£20Ç¯¤ËÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îvividboooy¤È24Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£