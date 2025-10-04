¡ÖÈÈºá¤òº¬Àä¤¹¤ë¤¾¡×¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤¬°ìÆü½ðÄ¹¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡·Ù»ëÄ£¾ëÅì½ð
º£·î11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÁ´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤òÁ°¤ËÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Ç·Ù»ëÄ£¤ÎËÉÈÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤â°ìÆü½ðÄ¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤é
¡ÖÈÈºá¤òº¬Àä¤¹¤ë¤¾¡×
¤¤ç¤¦¡Ê4Æü¡Ë¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤Ï·Ù»ëÄ£¾ëÅì½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤é»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤ËÁ´¹ñÅª¤ËÈï³²¤¬Áê¼¡¤°¡¢·Ù»¡´±¤òñÙ¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
½ð°÷
¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½ÈÈ¿Í¤«¤é¥¢¥ÝÅÅ¤ÏÂçÈ¾¤¬¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë?¡»¤«¡ß¤«¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×
¸ÇÄêÅÅÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤âº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤áÀµ²ò¤Ï¡ß¡£
ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¥¯¥¤¥º¤Ë¸«»öÀµ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó
¡Ö°ì½Ö¤Ò¤Ã¤«¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·ÅÔÆâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï8·î¤Þ¤Ç¤Ç¤ª¤è¤½70²¯±ß¤È¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½18²¯±ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ëÅì½ð¤Î»³ÆâÂç½ðÄ¹¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ç¤¹¡£ËÜÊª¤Î·Ù»¡´±¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò»È¤Ã¤ÆÂáÊá¾õ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¤¹¤°110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
