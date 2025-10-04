Îá¾î¤ÈÎ¥¤ì¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡¿À¸ìÓ¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Þ¤¹¢
¡ØÀ¸ìÓ¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Þ¤¹ ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À»½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿£´¡Ù¡Êshiryu¡§¸¶ºî¡¢½ÕÇµ¤Þ¤¤¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÀ¸ìÓ¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Þ¤¹ ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À»½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿£´¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ËâÆ³»Î°ì²È¤Îº§³°»Ò¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ï²ÈÂ²¤«¤éÎä¶ø¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢¤¢¤ëÆü¡¢À¸ìÓ¤È¤·¤ÆËâÊª¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÊÕ¶¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌµÂÌ»à¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ä¤È¸÷ËâË¡¤Î»È¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¼«¿È¤òÊÕ¶Çì²È¤ËÇä¤ê¹þ¤ó¤À¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ï¡¢ÊÕ¶Çì²È¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¸¡¼¥¯¤ÈÀï¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¤Ê¤¼¤«¡ÖÀ»½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Î¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÍ§¿Í¤â¤Ç¤¤Æ²¦ÅÔÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¸¡¼¥¯¤Ï¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¼Ò¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¥ë¥¢¡¼¥Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤Æ¡½¡½¡© ¥Ä¥ó¥Ç¥ìÊÕ¶Çì»ÒÂ©¡ß¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥Ö¥³¥á¡ØÀ¸ìÓ¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Þ¤¹ ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À»½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿£´¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÀ¸ìÓ¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Þ¤¹ ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À»½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿£´¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ËâÆ³»Î°ì²È¤Îº§³°»Ò¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ï²ÈÂ²¤«¤éÎä¶ø¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢¤¢¤ëÆü¡¢À¸ìÓ¤È¤·¤ÆËâÊª¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÊÕ¶¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌµÂÌ»à¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ä¤È¸÷ËâË¡¤Î»È¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¼«¿È¤òÊÕ¶Çì²È¤ËÇä¤ê¹þ¤ó¤À¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ï¡¢ÊÕ¶Çì²È¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¸¡¼¥¯¤ÈÀï¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¤Ê¤¼¤«¡ÖÀ»½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Î¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÍ§¿Í¤â¤Ç¤¤Æ²¦ÅÔÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¸¡¼¥¯¤Ï¥ë¥¢¡¼¥Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¼Ò¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¥ë¥¢¡¼¥Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤Æ¡½¡½¡© ¥Ä¥ó¥Ç¥ìÊÕ¶Çì»ÒÂ©¡ß¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥Ö¥³¥á¡ØÀ¸ìÓ¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÕ¶Çì²È¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Þ¤¹ ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À»½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿£´¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª