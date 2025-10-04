IMP.±Æ»³ÂóÌé¡¢¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¡É¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¤Î¼ç±é¤ËËü´¶¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡¡À®Ä¹ÀÀ¤¦¡ÈºÇ¶¯¤Î±Æ»³ÂóÌé¡É¤Ë
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¤Î±Æ»³ÂóÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦4Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç³«Ëë¡£¥²¥Í¥×¥í¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢±Æ»³¤¬º£ºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±Æ»³ÂóÌé¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ìë¶õ¤ò¶î¤±¤ë¡È¸¸¤ÎÎó¼Ö¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¿Í¡¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Çº¤ß¡¢¤½¤·¤Æ´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2024Ç¯¤ËµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¡¢Ì¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤Ë¤Æ½é±é¡£µÓËÜ¤Ï¾®Àâ²È¤Î¿¿»³¿Î»á¡¢±é½Ð¡¦ÊäÄÖ¤ÏºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£²Î¡¢¼Çµï¡¢Èþ½Ñ¡¢¾ÈÌÀ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ì»°Ïº¤ÎÈþ³Ø¤È´¶À¤¬´Ó¤¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¸¸ÁÛÅª¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¡¡¡ÈÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ò»ý¤ÄÀ±Îó¼Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¿´¤ÎÎ¹Ï©¤òÉÁ¤¯º£ºî¡£½é±é¤Ë°ú¤Â³¤¡¢±Æ»³¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¿¤¤¤ÈÀ±Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÀÄÇ¯¡¦ÂÀÏºÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥²¥Í¥×¥í¸å¡¢±Æ»³¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ë¹Ô¤³¤¦2¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ±é¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯°ã¤Ã¤¿¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±Æ»³¤Ï¡Ö¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ï¡¢IMP.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤È´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤³¤ß¾å¤²¤ë»×¤¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ì»°Ïº¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡×¤È´¶·ã¡£¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¸Ä¿Í¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¡¢¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤Î¤´»ØÆ³¤ò¶»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î±Æ»³ÂóÌé¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ì´¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËIMP.¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òºî¤ë¡¢IMP.¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¡¢Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¡ÖÀ±Îó¼Ö¡×¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¼¡ÏºÌò¤Î¾¾ÅÄ¸ç»Ö¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤â¤«¤Ê¤ï¤ºÀ±Îó¼Ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¸ÞÏºÌò¤Î¾¾Â¼Î¶Ç·²ð¡¢¾èµÒ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¼Ö¾¸Ìò¤ÎÀÐ°æ°ì¹§¡¢ÂÀÏº¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¿ÍÌò¤È¤·¤ÆËÜºî¤«¤é¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡¢±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¶Ì»°Ïº»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢10·î4Æü¡Á26Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¢10·î30Æü¡Á11·î9Æü¤ËÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
