¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7ºîÌÜ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎCase5¡ÖÂÄ¤Á¤ë¡×¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase5¡ÖÄÆ¤Á¤ë¡×Í½¹ð

¡¡²Ö²Ç¤ÎËãµÜ¤ß¤æ¤­¡ÊÆþÍèçýÎ¤¡Ë¤Ï¤Ê¤¼Ì´¼ç¤Ê¤Î¤«¡£¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤òÂ³¤±¤ëÇü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¸ø±à¤ÎÂçÌÚ¤ÎÁ°¤ËÐÊ¤à¤ß¤æ¤­¤ËÀÜ¿¨¡£ÂçÌÚ¤Ë¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤­½Ð¤¹¡£

¡¡Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ß¤æ¤­¤Î¡Ö¿´¤ÎÈâ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Çü¤Ï¡¢Èâ¤Î±ü¤Ë¹­¤¬¤ë°Õ³°¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¯¥í¥¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤¬½Ð¸½¡¢¤ß¤æ¤­¤é¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡ª