IMP.±Æ»³ÂóÌé¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¤Ë´¶³´¡Ö¤Þ¤¿¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤È²Î¾§¤ò¡Ä¸÷±É¡×
IMP¡¥±Æ»³ÂóÌé¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¼ç±éÉñÂæ¡ÖÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¡Ê¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ê¤É¡Ë³«Ëë¤ËºÝ¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
ºòÇ¯¤â¾å±é¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎºÆ±é¡£Ìë¶õ¤ò¶î¤±¤ë¡È¸¸¤ÎÎó¼Ö¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¿Í¡¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢´õË¾¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£±Æ»³¤Ï²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÀÄÇ¯¤ÎÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£
±é½Ð¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê75¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¿¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤È²Î¾§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡¡2¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÏIMP¡¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿·à¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£