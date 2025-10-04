´ßËÜÍ¦ÂÀ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä·èÄê¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤Ë
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢12·î5Æü¤Ë¡Ö´ßËÜÍ¦ÂÀ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ Mille mercis¡×¤òÈ¯Çä¡£10·î3Æü¤è¤ê½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÃÊ¤È°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×±©µÜ°ì¸×Ìò¡¢¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º!THE STAGE¡ÙÎú ¥¸¥å¥óÌò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦´ßËÜÍ¦ÂÀ¤Î¡¢½é¤ÎÁ´¹ñÎ®ÄÌÈÇ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¤¬·èÄê¡£
¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢´ßËÜ¤¬¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡Ö¥â¥Í¤ÎÃÓ¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ÉáÃÊ¤È°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï´ßËÜËÜ¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¥â¥Í¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÈÀé¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É=¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖMille mercis¡Ê¥ß¥ë¡¦¥á¥ë¥·¥£¡Ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£