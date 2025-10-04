¼ó°ÌÄÉ¤¦¾å°ÌÂÐ·è¤Ï¹Åç¤¬¡È·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¡È¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ËË¾¤ß·Ò¤°¡ª¡¡ÀèÀ©µö¤¹¤â½ªÈ×¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½DF¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡¢¸åÈ¾AT¤Ë¤Ï¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬PK¤òÄÀ¤á¤ÆÄ®ÅÄ¤ò·âÇË
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÂÐFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¼Ô¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¿¥¤¥È¥ë·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢32Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö55¡×¤ÇÆ±¤¸¡£ÆÀ¼ºÅÀ¤Îº¹¤Ç5°Ì¤¬Ä®ÅÄ¡¢6°Ì¤¬¹Åç¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö9¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤¬É¬Í×¤Ê»î¹ç¤Ë¡£
¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£49Ê¬¡¢Á°´²Ç·¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤¬½Ä¤ËÆÍÇË¤·¤Æº¸Â°ìÁ®¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÄ®ÅÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬Âç°ìÈÖ¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Û¡¼¥à¤Î¹Åç¤Ï62Ê¬¤Ë¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤é3ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¯Ä®ÅÄ¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤ë¹Åç¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬½ªÈ×Â³¤¯¤Ê¤«¡¢87Ê¬¤Ë¹Åç¤ËÂÔË¾¤ÎÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¿ûÂçµ±¤ÎCK¤«¤é´Ú¹ñÂåÉ½DF¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹Âç¤¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤¬É¬Í×¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢90¡Ü3Ê¬¤Ë¹Åç¤ÏPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢¹Åç¤¬·àÅªµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¹Åç¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¼¡Àá¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤ó¤Ç¹Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
J1¤â»Ä¤ê5»î¹ç¤È²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»°¤ÄÇÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±É´§¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£
