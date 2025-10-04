¹­Åç¤¬Ä®ÅÄ¤Ë·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø(²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë photo/Getty Images

2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­ÅçÂÐFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£

ºò¥·¡¼¥º¥ó¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿Î¾¼Ô¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¿¥¤¥È¥ë·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢32Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö55¡×¤ÇÆ±¤¸¡£ÆÀ¼ºÅÀ¤Îº¹¤Ç5°Ì¤¬Ä®ÅÄ¡¢6°Ì¤¬¹­Åç¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö9¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤¬É¬Í×¤Ê»î¹ç¤Ë¡£

Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Î¹­Åç¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢GKÃ«¹¸À¸¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹·Á¤Ë¡£

¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£49Ê¬¡¢Á°´²Ç·¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤¬½Ä¤ËÆÍÇË¤·¤Æº¸Â­°ìÁ®¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÄ®ÅÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬Âç°ìÈÖ¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Û¡¼¥à¤Î¹­Åç¤Ï62Ê¬¤Ë¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤é3ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¯Ä®ÅÄ¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤ë¹­Åç¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬½ªÈ×Â³¤¯¤Ê¤«¡¢87Ê¬¤Ë¹­Åç¤ËÂÔË¾¤ÎÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£

¿ûÂçµ±¤ÎCK¤«¤é´Ú¹ñÂåÉ½DF¥­¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ¡¤­¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹Âç¤­¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤¬É¬Í×¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢90¡Ü3Ê¬¤Ë¹­Åç¤ÏPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢¹­Åç¤¬·àÅªµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¹­Åç¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¼¡Àá¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤ó¤Ç¹­Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

J1¤â»Ä¤ê5»î¹ç¤È²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»°¤ÄÇÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±É´§¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£