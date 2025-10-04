Í¢Æþ¼Ö250ÂæÀª¤¾¤í¤¤ ¶âÂô¤ÇÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ ±ß°Â¡¦¸¶ºàÎÁ¹âÆ¤ÎÃæ¡È1³äÃÍ°ú¤¡É¤â
±ß°Â¤ä¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼Ö¤ò½¸¤á¤¿Í¢Æþ¼Ö¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤¬¶âÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô¤Î¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä´ë¶È10¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤ª¤è¤½250Âæ¤Î¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤Ç¤Ï¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1³ä¤Û¤É°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¢Æþ¼Ö¤Ï¡¢±ß°Â¤ä¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤ÏÅ¸¼¨¤¹¤ë¼Ö¤òµîÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤·¡¢Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÍ¢Æþ¼ÖÂç¾¦ÃÌ²ñ¤Ï5Æü¤Þ¤Ç¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½4000¿Í¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
