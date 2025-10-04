¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½¤Ë´üÂÔ¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â°ì½ï¡×¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ËÀÐÀî¸©Ì±¤Ï
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï4Æü¡¢ÀÐÀî¸©Ï¢¤Ç¤â¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Î³«É¼ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£½÷À½é¤Î¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¸©Ì±¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80ÂåÃËÀ¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Î¿Í¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤È°ã¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡£¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
10Âå½÷À¡Ö¡Ê´üÂÔ´¶¤Ï¡ËÂç¤¤¤¡£½÷À¤Ê¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÊª²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
50Âå½÷À¡ÖÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²»¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ç¤Ï´±Î½¤È¤«¼þ¤ê¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
ÈïºÒÃÏ¡¦Ç½ÅÐ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤Ï¡£
¡Ö¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤Ê¤ó¡×¡Ö¿·¤·¤¤½÷ÀÁíºÛ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ½ÅÐÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¤Ã¤Ä¤¤¤Í¡Ê¶¯¤¤¤Í¡Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¸µ¤ËÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÉü¶½¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¶âÂô»Ô¤Î¼«Í³Ì±¼ç²ñ´Û¤Ç¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤ËÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Î³«É¼ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤6022É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ç¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬3580É¼¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬2942É¼¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬614É¼¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬263É¼¤Ç¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü9385¿Í¤Ç¡¢Í¸úÅêÉ¼¿ô¤Ï1Ëü3453É¼¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï69.4¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
