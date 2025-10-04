Çð¡¢¾®Àô²ÂÊæ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¾¡Íø¡Ä¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¤Ï»ÃÄê¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£´º¹¤Ë
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡¢¦Âè£³£³Àá¡¡Çð£±¡½£°²£ÉÍ£Æ£Í¡Ê£´Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡Çð¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍ£Æ£Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÀîºêÀï¡Ê£´¢¤£´¡Ë¤Ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ£¸È¯¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢°ú¤Ê¬¤±¡£¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¤Ï»Ä¤ê£¶»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£·º¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ£±¸Ä¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤ÏÁ°Àá¤Ç¡Ö¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¡Ë½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£×£Â¡Ë¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿£Ä£Æ¥¸¥¨¥´¤ò¤³¤ÎÆü¤â±¦£×£Â¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Âè£±£´Àá¡Ê£²¡»£°¡Ë¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡¤Î£²Àï¡Ê£´¡»£±¡¢£±¡»£°¡Ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï£³Ï¢¾¡Ãæ¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë½øÈ×¤«¤é¹¥µ¡¤òºî¤ë¡£Á°È¾£·Ê¬¤Ë£Í£Æ¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é£Æ£×³ÀÅÄÍµÚö¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±£±£°Ê¬¤Ë¤Ï¾®²°¾¾¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é£Ä£Æ¥¸¥¨¥´¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿µå¤ò£Í£ÆÃæÀîÆØ±Í¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ï¢·È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±£±£¸Ê¬¤Ë£Æ£×Ã«Â¼³¤Æá¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ã«Â¼¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£Ö£Á£ÒÈ½Äê¤ÎËö¤Ë¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±£´£±Ê¬¡¢£Ä£Æ¿ù²¬ÂçÚö¤Î±¦£Ã£Ë¤ò£Æ£×Ãç´ÖÈ»ÅÍ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢£Í£Æ¾®Àô²ÂÊæ¤¬ÂÎ¤Çµ°Æ»¤ò¤º¤é¤·¡¢ÀèÀ©¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£´£±Ê¬¤Ë¤ÏÅìÍÎÂçºß³ØÃæ¤Î£Ä£Æ»³Ç·ÆâÍ¤À®¤¬¥×¥í½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤º¡¢ÍâÆü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¼¯Åç¤È»ÃÄê¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹£´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£