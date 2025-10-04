A¤§!¡¡groupÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¡¡³Æ¶ÉÂÐ±þ¤ËÂç¤ï¤é¤ï¡¡´§ÈÖÁÈ¡¢Å´ÏÓDASHº¹¤·ÂØ¤¨·èÄê
¡¡¡ÖA¤§!¡¡group¡×Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§!¡×(ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦25)¤ÏÊüÁ÷¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÏÈ¤¬¡ÖÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡5ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤âÊüÁ÷ÆâÍÆ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é5Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ï¡ÖµðÂç¿©Æ²¤Ë»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬½é»²Àï¡ª½Ù²ÏÏÑ¤Î¿¼³¤µû¤ËÄ©¤à¡ª¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·4Æü¡¢¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¤ÏÊ¡²¬¡ª¶§Ë½²½¤¹¤ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Ávs¾ëÅç¡õ²£»³¡×¤ËÊüÁ÷ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÉ½¤Ë¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖTVer¡×¤Ç¤ÏÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·×4ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®Ää»ß¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡A¤§¡ªgroup¤ÏSTARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¡£2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢24Ç¯5·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤â19Ç¯¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£