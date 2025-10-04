ÂÎ½Å100¥¥í°Ê¾å¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥Ö¥«¥ê¡×¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¡¡°¦¤Î³å¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ
¡¡3ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å100¥¥í°Ê¾å¤Î¿Í¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥Ö¥«¥ê¡×¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÀ¸¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤¬¿Íµ¤¡ªÏÃÂê¤Î¥Ç¥Ö¥«¥ê¤Î¥¥ã¥¹¥È
¡¡¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨No.1¤Î¥Ù¥ó¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¡Ê110¥¥í¡Ë¡£¸ý²¼¼ê¤Ê40ÂåÃËÀ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÆ±ÀÊ¤·¡¢¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤Î¾®äÆÊñ¤ò3¸ý¤Ç´°¿©¤¹¤ë¤Ê¤É¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢½÷À¤¬1¿Í¤Ç¤Ï¹Ô¤¤Å¤é¤¤¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ±¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢°µÅÝÅª¿Íµ¤No.1¤Î¥¨¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¡Ê110¥¥í¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»þÂå¤Î·ãÌ³¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎ½Å¤¬47¥¥í¤«¤é102¥¥í¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÂà¿¦¸å¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥ß¥¹iD¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ÇÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Çº¤á¤ë½÷ÀÁêÃÌ¼Ô¤Ë¡Ö°ìÀ¸²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«Áª¤Ð¤Ê¤¤¤È¡£¥À¥á¤Ê½÷¤À¡ª¤À¤«¤é¤À¤è¡ª¡×¤È°¦¤¢¤ë³å¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤¬¿Íµ¤¡ªÏÃÂê¤Î¥Ç¥Ö¥«¥ê¤Î¥¥ã¥¹¥È
¡¡¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨No.1¤Î¥Ù¥ó¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¡Ê110¥¥í¡Ë¡£¸ý²¼¼ê¤Ê40ÂåÃËÀ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÆ±ÀÊ¤·¡¢¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤Î¾®äÆÊñ¤ò3¸ý¤Ç´°¿©¤¹¤ë¤Ê¤É¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢½÷À¤¬1¿Í¤Ç¤Ï¹Ô¤¤Å¤é¤¤¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ±¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£