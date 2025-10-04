¸µHKT48¡¦¤æ¤¦¤³¤¹¡¢»º¸å5¥ö·î¤Ç20¥¥í¸ºÎÌ¤·¤¿ÊýË¡ÌÀ¤«¤¹¡¡Ç¯¾¦20²¯±ß¥Þ¥Þ¼ÒÄ¹¤Î¡È¥Á¡¼¥à»Ò°é¤Æ½Ñ¡É¸ø³«
¡¡¸µHKT48¡¦¡Ö¤æ¤¦¤³¤¹¡×¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤æ¤¦¤³¤¹¤Î½Ð»º¤È»Ò°é¤Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÉ×¤¬´ó¤êÅº¤¤¡Ä½Ð»ºÄ¾¸å¤Î¤æ¤¦¤³¤¹
¡¡¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ÇÂÎ½Å¤¬30¥¥íÁý¤¨¡¢80¥¥í¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤ï¤º¤«5¥ö·î¤Ç20¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤¿¤Ê¤«¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É×¤«¤é±ÉÍÜ´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÃº¿å²½Êª¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È»éËÃ¤¬Ç³¾Æ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö²þÁ±¤Ç»º¸åÂÀ¤ê¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä²½¾ÑÉÊ³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹»ö¶È¡£ÀßÎ©¤«¤é5Ç¯¡¢½êÂ°¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï1Ëü3000¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼»öÌ³½ê¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡¢Ç¯¾¦¤Ï20²¯±ß°Ê¾å¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢É×¤äÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ä¥ß¥ë¥¯¤ÎÎÌ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤òÆ³Æþ¤·¡¢²È»ö¤â¡ÖÌë·¿¤ÎÉ×¡×¤È¡ÖÄ«·¿¤Î¤æ¤¦¤³¤¹¡×¤ÇÊ¬Ã´¡£ÀöÂõÊª¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥±¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿¡¤±¡×¤ò¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢³Æ¼«¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç²ÈÄí¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¡Ö»Å»ö¤â²ÈÄí¤â»Ò°é¤Æ¤â¡¢ÁªÂò»è¤ÏÁ´ÉôÁª¤Ó¤¿¤¯¤Æ¡£»ä¤ÏÍßÄ¥¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±VTR¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿MEGUMI¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤à¡£¡ÊÀÎ¤Ï¡Ë¤É¤ó¤É¤óµ¡·ù°¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤¿¡£
