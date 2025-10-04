¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Û¥Í¥Ã¥È¼ÁÌä»¦Åþ¡Ö¸øÌÀ¤Ï¡©¡×¡ÖÌ÷¹ñ¤Ï¡©¡×¥É¥ó¥Ç¥óÊÖ¤·¹â»ÔÁíºÛ¡¡¹Ó¤ìÌÏÍÍ¡ÖÆ§¤ß³¨¤¬»³¤Û¤É¡×¡Ö¸øÌÀ¤ÏÏ¢Î©¹ß¤ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÖÌ÷¹ñ¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¸øÌó¤À¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÁíºÛ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛ½¢Ç¤¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¸øÌÀÅÞ¤ä¡¢º£²óÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬Û£Ëæ¤Ë¤·¤¿Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ì÷¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÎÆ§¤ß³¨¤Ï»³Äø¤¢¤ë¤¬¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤¬½ÐÍè¤ë¤«¡©¡×¡ÖÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸øÌó¤À¤«¤é¤Ê¡×¡ÖÀäÂÐÌ÷¹ñ»²ÇÒ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¹â»ÔÁíÍý¡×¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌ÷¹ñ¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡¥ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡×¡ÖÌ÷¹ñ»²ÇÒ¡¡¹ñºÝÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¡¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬¤É¤³¤Þ¤Çº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ò¶Ê¤²¤º¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¡ª¡ª¤Ë¿Ô¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¤¬ÈùÌ¯¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸øÌÀ¤Ï¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ÇÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç¤¹¡×¡Ö¸øÌÀÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Ê¤é¤ß¤Ê¤ª¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¸øÌÀ¤Ï¹â»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ¢Î©¹ß¤ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¤Ï°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸øÌÀÏ¢Î©½³¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¸øÌÀ¤È¤ÏÏ¢Î©ÁÈ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£