¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬½é²ñ¸« àÎ¢¶âµÄ°÷á¤ÎÌò¿¦ÅÐÍÑ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÁíºÛ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤³¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÅÞ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ¤À¤Ê¤È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤À¤Ê¤È¡¢º£¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ´¤ä´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¯ÅÞ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÅÞÌò°÷¤Ê¤É¤Î¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£¡Ö¿Í»ö¤ÎÊý¿Ë¤ÏÁ´°÷³èÌö¡¢Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¡×¤È¥ª¡¼¥ë¼«Ì±ÅÞ¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤º¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿Í»ö¤Ç¤ÏÎ¢¶âµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤ÎÅÐÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÞ¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈó¸øÇ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¡Ø¹ñ²ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈµÄÀÊ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ËºÆ½èÊ¬¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¿Í»ö¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î¢¶âµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤òÌò¿¦¤Ë½¢¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¼ÁÌä¤â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿³È½¤ò¼õ¤±¤ÆÁªµó¶è¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÅ¬ºàÅ¬½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é»ä¤¬ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¶¯¤¤¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£