¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡£Í£Ì£Â¤ÈÈæ¤Ù¡Ä£Ã£ÓÆüÄø¤ËËÜ²»¡Ö£±²óÀ¹¤ê²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£´Æü¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤òºÆ³«¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÆüËÜÌîµå¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤ÎÆüÄø¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¼º¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾å¤²¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È£±½µ´Ö¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½£²½µ´Ö¤È´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤¿¤á¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬£±£¶£²»î¹ç¤È¥×¥íÌîµå¤è¤ê£±£¹»î¹çÂ¿¤¤£Í£Ì£Â¤È¥×¥íÌîµå¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÈæ³Ó¡£¡Ö»î¹ç¿ô¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁá¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¤â¤ó¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ÍèÅª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤«¤é¡Ë£±²óÀ¹¤ê²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£