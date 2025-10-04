ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡¦¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¦º´Æ£¹À»Ô¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ·¤Ã¤Æ½Ð±é¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð
¡¡TBS¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢½Ð±é¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢º´Æ£¹À»Ô¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!¡×¤Ï¤³¤Î½©¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºÊÉ×ÌÚ¤é¤ÎÂ¾¤Ë²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡Ê10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ËW¼ç±é¤Î²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢½Ð±é¤ÎÀÄÌÚÍ®¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡Ê10·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ËW¼ç±é¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÃæÂ¼Áó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤ÏµÒÀÊÄÌÏ©¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï10·î12Æü¡¢ÆüÍËÆü¤Î¤è¤ë9»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤ËÅÏ¤ëÇÏ¤È¿Í¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼Ò¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÇÏ¼ç¤Î»³²¦¹ÌÂ¤Ìò¡£»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¶¦¤Ë¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬²è¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä¡×¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¡×¤È¹ð¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀè¡¹¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ëÌ´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¾¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¦±é¿Ø¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡¡¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤³¤È¡É¤ä¡È¤â¤Î¡É¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ø¤¦¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¤¦¤Þ¤ê¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¶¥ÁöÇÏ¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤³¤È¤ò»ä¤Ï¡Ø¤¦¤Þ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¡Ö¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¦¤Þ¡ª¡×¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¸å¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤ÍÍ»Ò¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£