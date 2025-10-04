ÌÜ¹õÏ¡¡ÖÇÏÌò¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×Ì¤È¯É½¤ÎÌòÊÁ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÄÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×
¡¡TBS¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢½Ð±é¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢º´Æ£¹À»Ô¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤òÂêºà¤Ë20Ç¯¤ËÅÏ¤ë¿Í¤ÈÇÏ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Å»ö¤ÇÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·´õË¾¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÇÍý»Î¡¦·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¤Ï¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼Ò¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÇÏ¼ç¤Î»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡Ìò¤É¤³¤í¤¬¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ë¡Ø¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¶¡¢ÇÏÌò¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌòÊÁ¤ÏÌ¤È¯É½¤Ê¤¬¤é¡¢¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿ÌÜ¹õ¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£