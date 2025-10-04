¡ÖIt¡Çs up to you.¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Æü¾ï±Ñ²ñÏÃ¤ÇÉÑ½Ð¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖIt¡Çs up to you.¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Æü¾ï±Ñ²ñÏÃ¤ÇÉÑ½Ð¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤ë¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Ê¤Ë¤«¤Î·èÄê¸¢¤òÁê¼ê¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¡ÖIt¡Çs¡×¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡ÖUp to you.¡×¤À¤±¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
A¡§¡ÖWhat do you want to eat for dinner?¡×
¡ÊÍ¼¿©¤Ë¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡Ë
B¡§¡ÖIt's up to you.¡×
¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
