ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ìー¥Þー¡Äº£¤â¤É¤³¤«¤Ç¡¢Ê¸¶ç¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ã¤³¤Î2¿Í¡¢ÀÜÅÀ¥¼¥í¤Ç¤¹¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

µÊ±ì¼Ô¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤ä¡¢¥Ð¥¤¥È¤µ¤ó¤Ø¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ä¤ë¤«¤á¥éー¥á¥ó¤Ç½Ð¶Ø¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Ìä¶ç¤µ¤ó¡£
¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Î±ì¤Ï³Î¤«¤Ë·ù¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÃ¯¤â¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤ë¤«¤á¥éー¥á¥ó¤Ç¤ÏÊ¬±ì½èÃÖ¤¬°Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìä¶ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ø±ìÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤ëÌä¶ç¤µ¤ó¡Ä¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¥«¥â¥Í¥®ÈÓÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìä¶ç¤µ¤ó¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¨¤¯¤Þ¤µ¤ó¤ÏÌä¶ç¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìä¶ç¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ê¤É¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤ä·è¤á¤Ä¤±¤ÇÁê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ëÌä¶ç¤µ¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¶¹¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤½¤¦¸À¤¦¿Í¤Û¤É¿Í¤ÎÃé¹ð¤òÊ¹¤«¤Ê¤«¤¤¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÖÅÙ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÌäºÐ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ìä¶ç¤µ¤ó¡£º£¤â¤É¤³¤«¤Ç¥¯¥ìー¥Þー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¤â¤â
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë