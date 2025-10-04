LE SSERAFIM¡¢²»³Ú¡¦¥Ä¥¢¡¼¡¦¸Ä¿Í³èÆ°¤Þ¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ç³èÌö¡ª¡È¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡É¤Î¤è¤¦¤ËÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇÀª¤¤²ÃÂ®
LE SSERAFIM¤¬2025Ç¯¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤òÄÌ¤¸¤ÆÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
LE SSERAFIM¤Ï10·î24Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØSPAGHETTI¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈÍí¤ß¤Ä¤¯¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ËÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ØSPAGHETTI¡Ù¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÃÊ³¬¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤ÎÌ¾¾Î¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡ÖCHEEKY NEON PEPPER¡×¡ÖKNOCKING BASIL¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ºà¤ÎÌ¾Á°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÎÁÍý¡È¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡É¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Á¯¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤¬¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSPAGHETTI¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎLE SSERAFIM¤Î³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¡¢²»³Ú¤È¸ø±é¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOT¡Ù¤ÏÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡Ö»ä¤¬»ä¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤é³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö±ê¤Ë¿È¤òÅê¤²¤Æ¤âÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤òÊû¤²¤ë»ÑÀª¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡È¶²¤ì¤º¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤à¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç¡×¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ÆüËÜ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤ÈËÌÊÆ¤Î11ÅÔ»Ô¡¦Á´13¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂç¤¤Ê¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±þ±ç¤·¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î´Ø¿´¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¡¢ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆNBC¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Amazon Music¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í³èÆ°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÏÇ¯½é¤Ë¼«ºî¶Ê¡Ø¥¯¥é¥²¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢7·î¤Ë¤ÏÅÁÅý¤¢¤ë²»³ÚÀìÌçµ¡´Ø¡ÖÊÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÊRecording Academy¡Ë¡×¤Î¿·²ñ°÷¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£µÜÏÆºéÎÉ¤ÏÆüËÜ¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö¥¸¥à¥Ó¡¼¥à¡×¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOLAK¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¦¥ó¥Á¥§¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCosmo Sports¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥«¥º¥Ï¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëKBS Kpop¤Î¡Ø¥ê¥à¥¸¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÏÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦JVKE¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥½¡¼¥¹¤¬ÌÍ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Âç½°¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤ÀLE SSERAFIM¤¬¡¢¿·¶Ê¡ØSPAGHETTI¡Ù¤Ç¤É¤ó¤Ê¡ÈÃæÆÇÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þLE SSERAFIM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
BTS¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êHYBE¤¬»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëSOURCE MUSIC¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥«¥º¥Ï¡ÊÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯5·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFEARLESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿ÍÃ¦Âà¤·¤Æ5¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î25Æü¡¢Àµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£