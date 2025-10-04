¥é¡¼¥á¥ó¤Ç2.5¶Ì¿©¤Ù¤ë¤È¤­¤â¤¢¤ë¡ª¡©Ray㋲¤ÎËö¤Ã»Ò¡ÚËÌÎ¤Î°¡Û¤Î°Õ³°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òÂç¸ø³«♡

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎRay㋲¤Î¥Þ¥ó¥Í¡¢ËÌÎ¤Î°♡ º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊËÌÎ¤Î°¤Î¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ëÁÇ´é¡×¤ò¿¼¥Ü¥ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Âç¿©¤¤¤Ç¡¢Âç¤Î¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥¿¥¯¡ª¤½¤ó¤Ê¥Ô¥å¥¢¤Ê16ºÍ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª

ËÌÎ¤Î°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×♡

Ray㋲¤Î¥Þ¥ó¥Í¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Á¤å¡Á¤â¡Á¤¯¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ëËÌÎ¤Î°¡£

ÁÇ´é¤ò¿¼¥Ü¥ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥ª¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê°Õ³°¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤ï¡¢½Ð¤ë¤ï¡ª

¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¾Â¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·♡

²ÖÊÁ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È 13,200±ß¡¿Wild Lily ¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 9,900±ß¡¿¥¢¥Ó¥¹¥Æ

Check! ¼Â¤ÏÂç¿©¤¤¤Ç¤¹♡

¡Ö¤è¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°Õ³°¤À¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç¿©¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ç2.5¶Ì¤È¤«¿©¤Ù¤ë¤È¤­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¢¤È¤Ï¡¢1¿©¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë²¿¿©¤â¿©¤Ù¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤òÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢30Ê¬¤È¤«1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¤­¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìë¤´¤Ï¤ó¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤´Ö¿©¤·¤Á¤ã¤¦Æü¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂÀ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Ê¤ê¤Î»ýÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£

»ä¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È¿²¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£15»þ´Ö¤È¤«¤Ö¤Ã¤Ä¤Å¤±¤Ç¡£

¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¤ë¤«¤éÂÀ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Í§¤À¤Á¤«¤é¤ÏÁ´Á³»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿°ú¤­½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«¿æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËè½µÉ¬¤º¥«¥ì¡¼¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤êºî¤Ã¤¿¤ê¤¬ºÇ¶á¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¡£

¤Ç¤â¡¢ÂÎ·¿°Ý»ý¤È¤¤¤¦¤«ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£

ËèÄ«¡¢µ¯¤­¤¿¤é¤Þ¤º¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤â¤«¤Í¤Æ2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¤½¤ì¤ò1Æü¤Ç°û¤ß¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Î¹¹ÔÀè¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤¹¤Þ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¡ª
ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤ª²Û»Ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡Á♡

Check! ¥á¥¤¥¯¤âÉþ¤â²ñ¤¦¤¿¤ÓÊÌ¿Í

¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿Í§¤À¤Á¤Ë¡Ö¤Í¤§¡¢¤³¤Î²È¤Ë5¿Í½»¤ó¤Ç¤ë¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÉþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡£

¥ê¥Ü¥ó¤È¤«¡¢Ray¤Ã¤Ý¤¤¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤SNIDEL¤Î¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÊÉþ¤â¹¥¤­¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥¯¤âÁ´ÉôÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£

¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¼ñÌ£¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢¥«¥é¥³¥ó¤Ä¤±¤Æ¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤È¤«¡¢»×¤¤¤Ã¤­¤êÀ¶Á¿·Ï¤È¤«¡¢¤¿¤ìÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉþÁõ¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤¿´¶¤¸¡£

¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤È¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤ß¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬Í£°ì¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤Ê¡©¡×

¥­¥ì¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥â¥Æ¥ï¥ó¥Ô♡
¥°¥ì¡¼¤Î¥«¥é¥³¥ó¤Ç¥¯¡¼¥ë·Ï¥®¥ã¥ë
¾åÉÊ¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¤Þ¤ÇÌÖÍå

PROFILE

ËÌÎ¤Î°

¤­¤¿¤¶¤È¡¦¤ë¤¦¡ü2009Ç¯7·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£»¨»ï¡ØCuugal¡Ù¤òÂ´¶È¤·¡¢2025Ç¯9·î¹æ¤è¤êRayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£

¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤ÏÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£

»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmyCompany¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÌÎ¤Î°¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë

RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò

ËÌÎ¤Î°