¥é¡¼¥á¥ó¤Ç2.5¶Ì¿©¤Ù¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡ª¡©Ray㋲¤ÎËö¤Ã»Ò¡ÚËÌÎ¤Î°¡Û¤Î°Õ³°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òÂç¸ø³«♡
¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎRay㋲¤Î¥Þ¥ó¥Í¡¢ËÌÎ¤Î°♡ º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊËÌÎ¤Î°¤Î¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ëÁÇ´é¡×¤ò¿¼¥Ü¥ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Âç¿©¤¤¤Ç¡¢Âç¤Î¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥¿¥¯¡ª¤½¤ó¤Ê¥Ô¥å¥¢¤Ê16ºÍ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
ËÌÎ¤Î°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×♡
Ray㋲¤Î¥Þ¥ó¥Í¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Á¤å¡Á¤â¡Á¤¯¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ëËÌÎ¤Î°¡£
ÁÇ´é¤ò¿¼¥Ü¥ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥ª¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê°Õ³°¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤ï¡¢½Ð¤ë¤ï¡ª
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¾Â¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·♡
Check! ¼Â¤ÏÂç¿©¤¤¤Ç¤¹♡
¡Ö¤è¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°Õ³°¤À¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç¿©¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ç2.5¶Ì¤È¤«¿©¤Ù¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢1¿©¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë²¿¿©¤â¿©¤Ù¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤òÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢30Ê¬¤È¤«1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìë¤´¤Ï¤ó¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤´Ö¿©¤·¤Á¤ã¤¦Æü¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂÀ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Ê¤ê¤Î»ýÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
»ä¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È¿²¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£15»þ´Ö¤È¤«¤Ö¤Ã¤Ä¤Å¤±¤Ç¡£
¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¤ë¤«¤éÂÀ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¤À¤Á¤«¤é¤ÏÁ´Á³»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«¿æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËè½µÉ¬¤º¥«¥ì¡¼¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤êºî¤Ã¤¿¤ê¤¬ºÇ¶á¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¡£
¤Ç¤â¡¢ÂÎ·¿°Ý»ý¤È¤¤¤¦¤«ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ËèÄ«¡¢µ¯¤¤¿¤é¤Þ¤º¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤â¤«¤Í¤Æ2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¤½¤ì¤ò1Æü¤Ç°û¤ß¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ¥á¥¤¥¯¤âÉþ¤â²ñ¤¦¤¿¤ÓÊÌ¿Í
¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿Í§¤À¤Á¤Ë¡Ö¤Í¤§¡¢¤³¤Î²È¤Ë5¿Í½»¤ó¤Ç¤ë¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÉþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥ê¥Ü¥ó¤È¤«¡¢Ray¤Ã¤Ý¤¤¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤SNIDEL¤Î¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÊÉþ¤â¹¥¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥¯¤âÁ´ÉôÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¼ñÌ£¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢¥«¥é¥³¥ó¤Ä¤±¤Æ¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤È¤«¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¶Á¿·Ï¤È¤«¡¢¤¿¤ìÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉþÁõ¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤¿´¶¤¸¡£
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤È¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤ß¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬Í£°ì¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤Ê¡©¡×
ËÌÎ¤Î°
¤¤¿¤¶¤È¡¦¤ë¤¦¡ü2009Ç¯7·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£»¨»ï¡ØCuugal¡Ù¤òÂ´¶È¤·¡¢2025Ç¯9·î¹æ¤è¤êRayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£
¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤ÏÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmyCompany¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÌÎ¤Î°¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò
ËÌÎ¤Î°