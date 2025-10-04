ÌëÏºÃ«É÷·Ê¶è¤Ç¼ý³Ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Èþ½Ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Ãæ¹ñµ®½£¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ10·î4Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Êµ®ÍÛ»Ô²Ö·Ì¶è¤Ë¤¢¤ëÌëÏºÃ«É÷·Ê¶è¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡ÖÀÐ¤Î²¦¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Àï¹ñ»þÂå¤«¤éÁ°´Á»þÂå¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¾®¹ñ¡ÖÌëÏº¹ñ¡×¤ÎÊ¸²½¤È¥«¥ë¥¹¥ÈÃÏ·Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿É÷·Ê¶èÆâ¤Ë¤Ï¡¢´ñÈ´¤ÊÂ¤·Á¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤Î¥È¡¼¥Æ¥à¥Ý¡¼¥ë¤¬200ËÜ°Ê¾åÎ©¤Á¡¢¸¶»ÏÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©Àá¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Ï¢µÙ´ü´Ö¡Ê1¡Á8Æü¡ËÃæ¡¢É÷·Ê¶è¤Ï»²²Ã·¿¤Î¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¤¬¾·¤«¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤òÁÇºà¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¶¿ÅÚ¿§¤È¼ý³Ï¤Î´î¤Ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¡£