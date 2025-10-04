£±Æü¡¢ÌëÏºÃ«É÷·Ê¶è¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸þÄê·æ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ10·î4Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Êµ®ÍÛ»Ô²Ö·Ì¶è¤Ë¤¢¤ëÌëÏºÃ«É÷·Ê¶è¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡ÖÀÐ¤Î²¦¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Àï¹ñ»þÂå¤«¤éÁ°´Á»þÂå¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¾®¹ñ¡ÖÌëÏº¹ñ¡×¤ÎÊ¸²½¤È¥«¥ë¥¹¥ÈÃÏ·Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿É÷·Ê¶èÆâ¤Ë¤Ï¡¢´ñÈ´¤ÊÂ¤·Á¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤Î¥È¡¼¥Æ¥à¥Ý¡¼¥ë¤¬200ËÜ°Ê¾åÎ©¤Á¡¢¸¶»ÏÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£

¡¡¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©Àá¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Ï¢µÙ´ü´Ö¡Ê1¡Á8Æü¡ËÃæ¡¢É÷·Ê¶è¤Ï»²²Ã·¿¤Î¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¤¬¾·¤«¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤òÁÇºà¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¶¿ÅÚ¿§¤È¼ý³Ï¤Î´î¤Ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÄÀ­Åª¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¡£

£±Æü¡¢ÇÀºîÊª¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸þÄê·æ¡Ë
£±Æü¡¢ÇÀºîÊª¤òÁÇºà¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò»£±Æ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸þÄê·æ¡Ë
£±Æü¡¢¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸þÄê·æ¡Ë
£±Æü¡¢»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸þÄê·æ¡Ë
£±Æü¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸þÄê·æ¡Ë
£±Æü¡¢ÌÚÄ¦¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸þÄê·æ¡Ë