ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤é¡¢¼«Ì±¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»áÁª½Ð¤ò¼õ¤±¡ÖËÜµ¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤é¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¢Ááµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë
¡ü²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¤Î²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¡Ê57¡Ë
¡üÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦ÅÄ¸ýÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¢ÈÓÄÍ¹Ì°ìÏº¤µ¤ó¡Ê48¡Ë
¡üÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î»ÐËå¡¢¾°»Ò¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡¢°ê»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë
°Ê²¼¡¢Á´Ê¸¤Ç¤¹¡£
¢£²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë
¨¡¨¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿Í¸¢¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡£Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ä¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬50Ç¯¶á¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²ò·è¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢²¿½½Ç¯´ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¡Ê²ò·è¤·¤Ê¤¤¡Ë¾õÂÖ¡£
¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¹ñÌ±¤¬Àï¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¨¡¨¡ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¡¢¹ñ²È´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿ÅÙ¤«¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¿´¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£ºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤â¤¦ÌµÍý¤À¤«¤é¡£Èó¾ï¤Ë¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤À¤«¤é¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£Àï¤¤¤ÎºÇ¸å¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ ²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¡Ê57¡Ë
¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²æ¤¬»ö´¶¤ÈÅÜ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¤¡¢²ÈÂ²²ñ¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Î¼Ô¤¬·òºß¤ÊÆâ¤ËÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î°ì³çµ¢¹ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ÅÄ¸ýÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÈÓÄÍ¹Ì°ìÏº¤µ¤ó¡Ê48¡Ë
ÆüËÜ¤Î¾ã³²¤ò²¿¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡Ê¿·ÁíºÛ¤Ë¡Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÂ¨»þ°ì³çµ¢¹ñ¤òÁá´ü¤Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ40Ç¯50Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö²æ¡¹¤Î²ÈÂ²¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¹´Â«¡¢Æð¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£³Æ¹ñ¤Ë²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤¢¤ª¤°¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¿ÆÀ¤Âå¤ÇÁáµª¹¾¤µ¤ó¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²ÈÂ²²ñ¤¬·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é28Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î´Ö²ÈÂ²¤¬²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»àÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎÉã¡ÊÈÓÄÍÈËÍº¤µ¤ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤ÀÃ±¤Ë·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÈá»´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤ÆÁá´ü¤Ë²ò·è¤¤¤¿¤À¤¯¶¯¤¤¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¡£
¢£ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î»ÐËå¡¦¾°»Ò¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡¢°ê»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë
¡Ê¾°»Ò¤µ¤ó¡Ë800¿Í°Ê¾åÙÇÃ×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ·³»öÅª¡¢·ÐºÑÅª¤ËÆüËÜ¤ò¶¯¤¯¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê°ê»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤òºÇÍ¥Àè¤Ë·Ç¤²¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜÇ§Äê¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Â¸Ì¿¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ï²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Î¤ß¤Ç¡¢²ÈÂ²²ñ¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤¬Â¸Ì¿¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î°ì³çµ¢¹ñ¡×¤òÁÊ¤¨¡¢Áá´ü¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ôµ¢¹ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£