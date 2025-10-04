¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¤Çßê¤á¤¯Åß♡FRANGES DIVINESÂÔË¾¤Î¥Û¥ê¥Çー¥ê¥Ã¥×ÅÐ¾ì
Åß¤ÎÌë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¡¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢FRANGES DIVINES½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ»ç¡Ö¸ÝÀ±¡×¤È¡¢À¶Á¿¤ÊÇò¤ß¥Ùー¥¸¥å¡ÖÀãÀ±¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë2¿§¤¬¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¡£Í½Ìó¤Ï10·î9Æü(ÌÚ)¤«¤é¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï11·î7Æü(¶â)¤è¤ê¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹♡
FRANGES DIVINES½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì
¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¥ê¥Ã¥×¡ÖRouge Euphorie de la soie Coffret de Noël¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÁÏ¶È370Ç¯¤ò¸Ø¤ë¡Ö¾®ÄÅÏÂ»æ¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Àã·Ê¿§¤«¤éÇÁ¤¯Ìë¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤È¡¢¶â¤ò»¶¤é¤·¤¿±ÀÎµ»æ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥ê¥æー¥¹²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È ¥Ó¥åー¥Æ¥£¤«¤é♡¥ê¥Ü¥ó¤¬ºÌ¤ë¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
À±ºÂ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿2¤Ä¤Î¥ê¥Ã¥×¥«¥éー
¡ÖTSUZUMIBOSHI ¸ÝÀ±(Ⅱ)¡×¤ÏÀÖ¤Ë»ç¤òÂÓ¤Ó¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡ÖYUKIBOSHI ÀãÀ±(Ⅱ)¡×¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¤Ç¡¢À¶Á¿¤µ¤ÈÑ³¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥ª¥óºÂ¤ä¥·¥ê¥¦¥¹¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÌ¾Á°¤ò»ý¤Á¡¢Åß¶õ¤ÎÊª¸ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´ò¤·¤¤¸ÂÄêÆÃÅµ
¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°EC¤äÄ¾±ÄÅ¹¡¢POPUP¸ÂÄê¤Ç40¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤âÈ¯Çä¡£Â£¤é¤ì¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥«¥éー¤òÁª¤Ù¤ë¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¿´¤È¤¤á¤¯ÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
POPUP¤ÏNEWoMan²£ÉÍ¤Ç10·î9Æü(ÌÚ)～15Æü(¿å)¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£
Í½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â) ¸ø¼°EC¡¦Ä¾±ÄÅ¹
¥Ñ¥êÅ¹°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)
Åß¶õ¤òÅ»¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì♡
FRANGES DIVINES¤¬Â£¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¤Ï¡¢À±ºÂ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿2¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤ÈÏÂ»æ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅß¡¢¿°¤«¤éµ±¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö