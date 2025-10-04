Èþ¥Ò¥Ã¥×¤ÈS»ú¶ÊÀþ¤ÇÌ¥Î»¡¡²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¡À©¥³¥ì¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷Í¥¤¬10ÂåºÇ¸å¤Îµ±¤
2022Ç¯¡ÖÀ©¥³¥ì22¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎË©ÍéÉñ¤µ¤ó¤¬½µ´©FLASH¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡ËºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢10¥Ú¡¼¥¸¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÆ·¤¬Ì¥ÎÏ¤òÊü¤ÄË©ÍéÉñ¤µ¤ó
Ë©Íé¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£2022Ç¯¤Ë¡ÖÀ©¥³¥ì22¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ABEMA¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¹æ¤Ç¤Ï¡¢19ºÐ¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤âÑÛ¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿½ãÇò¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï¹õ¤Î²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë¤ÇÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢10ÂåºÇ¸å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ±¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚË©ÍéÉñ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Û¤¦¤é¤¤¤Þ¤¤¡¡19ºÐ¡¡2006Ç¯1·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¡T160¡¦B86W58H84¡¡2022Ç¯¡¢¡ÖÀ©¥³¥ì22¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£°Ê¹ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@horai_libera_official¡Ë