元銀行員が教える！お金の引き出し方で分かる“貯まる人・貯まらない人”
どのようなお金の引き出し方をすると“貯まる体質”になり、どのような引き出し方だと“貯まらない体質”になってしまうのでしょうか。元銀行員の筆者が教えます！
例えばあるメガバンクでは、
・自行ATM：8:45〜21:00は無料、それ以外の時間帯は110円
・コンビニ提携ATM：25日・月末日の8:45〜18:00は無料、それ以外は110〜330円
一方で、普通預金の金利は0.2％程度。10万円を1年間預けても得られる利息は200円（税引前）にすぎません。
つまり、平日に提携ATMで1回引き出すだけで利息が消えてしまう計算になるのです。
旅の途中でお金が足りなくなったときなど、提携ATMが使えるのは便利です。ただし、それは“万一のとき”にとどめましょう。提携ATMの手数料は自行ATMより割高。日常的に使うとコスト高となります。
一方で金融機関によっては、
・自行ATMなら終日無料
・預入金額によって提携ATM手数料が優遇される
といった特典サービスを設けている場合もあります。各社のWebサイトなどで調べてみるといいでしょう。
お金が貯まる人とそうでない人を分けるのは、こうした日常のちょっとした行動やクセです。「利息で得られるお金」だけでなく「引き出すときにかかるお金」に目を向けることが、着実に貯める第一歩になります。
どうしても時間外や提携ATMで引き出す必要があるなら、そもそも利用する金融機関を見直してみるのも1つの手です。手数料無料の条件がゆるい銀行や、ネット銀行などに切り替えることで「知らないうちに減っていくお金」を防げますよ。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)
手数料に敏感になることが大切手数料をあまり気にせず利用する人は、無意識のうちに出費を増やしてしまう「お金にルーズなタイプ」といえるかもしれません。
