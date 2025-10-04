◆楽天3―2西武（4日、楽天モバイルパーク宮城）

今季最終戦を託された西武の郄橋光成が、同郷の先輩を送る9敗目を喫した。8回の渡部聖弥の同点ソロで一度は黒星が消えながら、100球を超えていた8回も続投。同じ群馬県出身で、今季限りで引退する岡島豪郎と代打で対戦した。

結果は111球目の直球を中前打。ここでマウンドを譲った豆田泰志が踏ん張れず、敗戦投手になった郄橋は「今日もしっかり打たれました。改めていい打者だと思いました」と尊敬する先輩との最後の対戦を胸に刻んだ。

通算73勝右腕は、2022年オフからポスティングシステムを利用した米大リーグ挑戦を希望してきた。今季は国内フリーエージェント（FA）権も取得した右腕は「まだそっちの思考になっていない。お答えすることは現状はないです」と話すにとどめた。

試合後には奥村剛球団社長も取材に対応。「郄橋選手は国内FA権を取得しており、しっかりと話し合いの場を持たないといけない。海外にかかわらず、彼は主力の投手。われわれにとっても大事な選手という中での話し合いになる」と強調した。（上岡真里江）