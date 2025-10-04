¡ÖÊÌ¿Í¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¡×¡Ö¤¨¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤Î?¡×43ºÐ½÷Í¥à3¿Í²ÈÂ²¤Î4¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¶³´¿¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¤Ð¤±¤Ð¤±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²
¡¡àÊÌ¿Íµéá»Ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢43ºÐ½÷Í¥¤Îà²ÈÂ²4¿Íá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÃÓÏÆÀéÄá¡£º£ºî¤Î¼çÌò¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÎÊì¿Æ¡¢¾¾Ìî¥Õ¥ßÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥¤ÎÍÄ¾¯´ü»þÂå¤ò»ÒÌò¤ÎÊ¡ÃÏÈþÀ²(10)¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤½Ð±é¤ò½ª¤¨¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê(22)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
¡¡¡Ö¥È¥¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏ¤·¤¤¾¾Ìî²È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¤½¤ì¤Ç¤âº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¾Ð¤¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À®Ä¹¤·¤¿¥È¥¤ÈÊì¤Î¥Õ¥ß¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·(53)±é¤¸¤ë¥È¥¤ÎÉã¡¦¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤(71)±é¤¸¤ë¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤Î²ÈÂ²4¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¦¤Ä¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÆÃÓÏÆÀéÄá¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤ÎÊÌ¿Í¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖÄ«¥É¥éÊì¿ÆÌò¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ´¶³´¿¼²á¤®¤Æ¤Û¤ó¤Èµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£