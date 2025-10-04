¡Ö°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¾×·â¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤ÎÊ¿À®¤Î²ÎÉ±àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¶á±Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁé¤»¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö30¥¥í¸ºÎÌ¡×ÌÀ¤«¤¹
¡Ö¾®¼¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤¤À¤¹¡×¶á±Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤¬SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¡£Ê¿À®¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿²ÎÉ±¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ú¸¶¤Ï¡Ö²Ú¸¶ÊþÈþ30¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö24¸ø±éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î9·î9Æü¤ò´°Áö¤µ¤»¤ë°Ù¤Ë¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î³§ÍÍ¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤ä²»¶Á¤µ¤ó¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤Ë²Ú¸¶ÊþÈþ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ö¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤ò»ý¤Ã¤Æ°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Â©»Ò¤ÈÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â²Ú¸¶ÊþÈþ¤òÂ³¤±¤ë»ö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È°úÂà¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö79¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤«¤é50¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï½¸Ãæ·¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎÌó30¥¥í¸ºÎÌ¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤è¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£¤Î¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁé¤»¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾®¼¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤¤À¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÀ¨¤¤½ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¶Ú¥È¥ì¤·¤ÆÁé¤»¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤51ºÐ¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£