　伊藤達哉が、また決めた。

　川崎フロンターレは10月４日、J１第33節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。開始８分、先制に成功する。

　自陣からのロングボールを前線で収めた伊藤は、ボックス内でエリソンに預け、リターンをもらい、反転からコースを突いた正確なシュートでネットを揺らした。
 
　試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「バケモンすぎる」「ずっと点とるじゃん」「とんでもないな」「なんで日本代表に選ばれないの？」といった声があがっている。

　これでリーグ戦では３戦連発の伊藤。通算で11点目のゴールだ。

