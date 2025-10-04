「なんで日本代表に選ばれないの？」伊藤達哉が、また決めた！ ３戦連発、今季11点目「ずっと点とるじゃん」「バケモンすぎる」の声【川崎】
伊藤達哉が、また決めた。
川崎フロンターレは10月４日、J１第33節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。開始８分、先制に成功する。
自陣からのロングボールを前線で収めた伊藤は、ボックス内でエリソンに預け、リターンをもらい、反転からコースを突いた正確なシュートでネットを揺らした。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「バケモンすぎる」「ずっと点とるじゃん」「とんでもないな」「なんで日本代表に選ばれないの？」といった声があがっている。
これでリーグ戦では３戦連発の伊藤。通算で11点目のゴールだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊藤達哉、完璧なファーストタッチから先制弾！
川崎フロンターレは10月４日、J１第33節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。開始８分、先制に成功する。
自陣からのロングボールを前線で収めた伊藤は、ボックス内でエリソンに預け、リターンをもらい、反転からコースを突いた正確なシュートでネットを揺らした。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「バケモンすぎる」「ずっと点とるじゃん」「とんでもないな」「なんで日本代表に選ばれないの？」といった声があがっている。
これでリーグ戦では３戦連発の伊藤。通算で11点目のゴールだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊藤達哉、完璧なファーストタッチから先制弾！