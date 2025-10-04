逆転優勝狙う柏が５戦ぶり白星！ 小泉の一発を守り抜き、１−０で勝ち切る！ 残留争う横浜FMは連勝ならず…
Jリーグは10月４日、J１第33節の柏レイソル対横浜F・マリノスを三協フロンテア柏スタジアムで開催。１−０で柏がホームで勝利を収めた。
優勝を狙う４位の柏と、残留を争う17位・横浜FMの状況が対照的な両者の一戦。先手を取ったのは柏だった。
41分、右CKから仲間隼斗がヘディング合わせると、これに小泉佳穂が触ってコースを変え、ゴールに吸い込まれた。
横浜FMも69分、谷村海那がペナルティエリア内からシュートを放つなど、チャンスを創出するもフィニッシュの精度を欠いて１点が遠く。
このまま90分を終え、勝ち切った柏が５試合ぶりの勝利。一方で横浜FMは、連勝とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
