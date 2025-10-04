¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÃÓ¾å¾´»á¤¬¿ä»¡¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬¾¡Íø¤Î¥ï¥±¡ÖÅÞ°÷É¼¤Î·ë²Ì¤ò¡Ä¡×
¸µNHK¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÃÓ¾å¾´»á¡Ê75¡Ë¤¬4Æü¡¢¡ÖÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡¡ÁíºÛÁª¤òÀ¸²òÀâ¡õ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈSP¡×¡ÊÅÚÍË6»þ56Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤³¤ÏÁÛÄêÆâ¡£¤½¤Î¾å¤ÇÅÞ°÷É¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Èó¾ï¤Ë»Ù»ý¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£°ìÊý¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤êÉ¼¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤¬°µÅÝÅª¤ËÉ¼¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î·ë²Ì¤ò¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÞ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢»Îµ¤¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤³¤«¤éÅÞ°÷É¼¤Ë½¾¤¦·Á¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ïº£¸å¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤Î183É¼¡ÊÅÞ°÷119¡¡µÄ°÷64¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£µÄ°÷É¼¤Ï¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¤Ë¼¡¤°3ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅÞ°÷¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤âµÄ°÷É¼149É¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼36É¼¤Î185É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£156É¼¤À¤Ã¤¿¾®Àô»á¤ÎµÄ°÷É¼145É¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼11É¼¤ò¤È¤â¤Ë¾å²ó¤ë´°¾¡¤Ç¡¢½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÀÄ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤âÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¿Ê¹Ô¤Ï±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£