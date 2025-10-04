『鉄腕DASH』草間リチャード敬太の逮捕受け5日放送分を差し替え
日本テレビは4日、アイドルグループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者が逮捕された報道を受け、あす5日に放送されるバラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00〜)の内容を差し替えることを決めた。
5日の『ザ!鉄腕!DASH!!』では山本耕史をゲストに迎え、日本一深い湾・静岡県駿河湾で、草間と森本慎太郎(SixTONES)が、巨大深海魚の捕獲に挑戦する企画を放送予定だった。
これに代わり、城島茂、横山裕(SUPER EIGHT)らが出演する「グリル厄介」を放送する。
Aぇ! groupは、フジテレビで初の関東レギュラー冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(毎週日曜25:25〜 ※関東地区ほか)が12日からスタート予定で、3日には先行して全国ネット特番が放送されていた。
