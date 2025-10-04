5人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が4日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日午後8時から予定していたインスタライブを中止することを発表した。



正門は文書を投稿。「20:00〜予定しておりましたインスタライブですが、今日は中止させてください」と報告。「お時間作っていただいてた皆様大変申し訳ございません」と謝罪した。



正門は同日午後、「本日20：00〜インスタライブします」「皆様お時間ありましたら是非」と告知していた。



同日夕方、同グループの草間リチャード敬太が同日早朝に東京・新宿区のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたと報じられていた。