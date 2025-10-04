人気日本人女子レスラーが、大一番に向け仕上がった肉体美を披露。バキバキに割れた腹筋と“意味深な”表情に、多くのファンが関心を寄せている。

【画像】儚げな表情と“まるで彫刻”バキバキ腹筋

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが3日、自身のX（旧Twitter）を更新。トレーニングジムで撮影したと見られる自撮りショットを公開した。

今年5月に怪我から復帰後、さらに“本格化”したと話題の分厚い肉体美が映える自撮りだが、表情はどこか儚げ。最新のWWEストーリーではタッグパートナーであるアスカと、かつて共にユニットを組んだこともある同胞イヨ・スカイが対立し、板挟みに苦しんでいた彼女だが、日本時間2日のWWE「RAW」でイヨらと完全決別。同11日に開催されるプレミアムイベント「クラウン・ジュエル」にてイヨとリア・リプリー組との対戦がついに決定している。

投稿にはファンから「今、カイリの頭の中には百万の思いが渦巻いている」「悲しい気持ちになるのはわかる。イヨとアスカが家族のように団結することが望みでも、もう叶わないんだね」「カイリ、決して止まらないで。素晴らしい仕事を続けて」などと励ましのコメントが多く寄せられていた。

これまでのストーリーでイヨやリアに不本意ながらも浴びせていた必殺技“インセイン・エルボー”は相変わらず「破壊力抜群」とファンも絶賛しており、バキバキの腹筋と共にフィジカル面では“仕上がっている”様子。かつての盟友との対決はどんな結末を迎えるのか、注目だ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved